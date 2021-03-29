Пассажир упал под поезд на станции метро "Площадь Революции"

Из-за инцидента прервано движение поездов от "Киевской" до "Курской"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел утром в понедельник на станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около 11:25 по неустановленным причинам пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Площадь Революции". Для его извлечения отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Источник не располагает данными о состоянии упавшего под поезд пассажира.

В пресс-службе столичного метрополитена подтвердили факт инцидента, уточнив, что прервано движение поездов на участке "Киевская" - "Курская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.