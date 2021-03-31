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Сбежавшего с места ДТП после смерти подростка жителя Москвы будут судить

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Москвич, обвиняемый в гибели 15-летнего подростка, тюбинг которого он привязал к своей машине, а после покинул место ДТП, отправлен на скамью подсудимых, сказала представитель прокуратуры Людмила Нефедова.

Она подчеркнула, что в отношении 26-летнего жителя Москвы утверждено обвинительное заключение. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Утром 9 января этого года молодой человек в нарушение ПДД привязал при помощи буксировочного троса к заднему бамперу Ford тюбинг - надувные санки, предназначенные для катания с ледяных горок, - и начал катать 15-летнего юношу. В ходе движения тюбинг с подростком столкнулся с деревом.

В результате юноша получил повреждения, был госпитализирован и скончался в больнице. Водитель после аварии не вызвал полицию, не записал фамилии и адреса очевидцев, не дождался прибытия правоохранительных органов, а оставил место происшествия.

Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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