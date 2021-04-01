К спустившемуся в тоннель столичного метро пассажиру подадут иск на 1 млн руб.

Его также могут привлечь к уголовной ответственности

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Спустившегося в тоннель Московского метрополитена на станции "Баррикадная" пассажира могут привлечь к уголовной ответственности, к нему также подадут судебный иск, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Нам придется подать иск к пассажиру почти на миллион рублей. Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство", - говорится в сообщении в четверг.

В нем отмечается, что иск будет подан в связи с необходимостью возместить расходы на задержку движения поездов в метро из-за поведения пассажира. Его поступок привел к отмене одного поезда и сокращению маршрута пяти составов.

30 марта на станции "Баррикадная" один из пассажиров спустился в тоннель, причиной этого поведения, вероятно, стал "интерес", отмечают в департаменте. Сотрудникам метро пришлось отключить контактный рельс, что привело к задержкам и отмене поездов.