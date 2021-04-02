Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:08Заразились
на 02.04В России 4 563 056+8 792В мире 129 607 543+711 622

Прирост числа заболевших COVID в Москве снизился после резкого скачка накануне

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве за сутки, что почти на 390 меньше суточного прироста накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за сутки в Москве выявили 1 764 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2 151 случае инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 387 человек.

В РоссииВ России выявили еще 8 792 случая COVID-19В России выявили еще 8 792 случая COVID-19Читать подробнее

За сутки в Москве коронавирус привел к смерти 57 человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались 16 764 москвича. Выздоровели от коронавируса в Москве за сутки 1 324 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 947 694 человек.

Накануне сообщалось о 2151 выписанном и 51 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 2 апреля составляет 1 млн 30 655.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1 апреля, когда в городе фиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года

Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года

До 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

До 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

В Москве задержали злоумышленницу, пытавшуюся обмануть родственника Сталина

Возбуждено уголовное дело против Эдварда Била после ДТП в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело против Эдварда Била после ДТП в центре Москвы

Ликсутов сообщил прокурору Москвы о 566 нарушениях участника ДТП на Новинском

Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве

К спустившемуся в тоннель столичного метро пассажиру подадут иск на 1 млн руб.

К спустившемуся в тоннель столичного метро пассажиру подадут иск на 1 млн руб.
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в Москве впервые с начала марта превысил 2 тыс.

Рабочий упал с 25-го этажа на стройке в Москве

Правительство Москвы пообещало сохранить "Елисеевский"

Правительство Москвы пообещало сохранить "Елисеевский"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');