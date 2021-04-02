Прирост числа заболевших COVID в Москве снизился после резкого скачка накануне

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса зафиксировали в Москве за сутки, что почти на 390 меньше суточного прироста накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за сутки в Москве выявили 1 764 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2 151 случае инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 387 человек.

За сутки в Москве коронавирус привел к смерти 57 человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались 16 764 москвича. Выздоровели от коронавируса в Москве за сутки 1 324 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 947 694 человек.

Накануне сообщалось о 2151 выписанном и 51 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 2 апреля составляет 1 млн 30 655.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1 апреля, когда в городе фиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19. В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.