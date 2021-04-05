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Основные работы на магистрали Таганка – Липецкая завершат в 2021 году

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Благоустройство прилегающих территорий магистрали Большие каменщики - Липецкая улица планируется завершить в конце 2021 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершить основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики - Липецкая улица планируется в конце 2021 года. А реконструкция развязки (Липецкой улицы с МКАДом) потребует 2,5 года напряженной работы" - написал мэр в своем блоге.

Он пояснил, что в маршрут реконструкции, протяженностью 14,2 км, войдут: Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и Липецкая улица с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4.

Собянин отметил, что работы по реконструкции развязки Липецкой улицы с МКАДом планируется начать уже весной: вместо старой развязки клеверного типа будут построены направленные съезды - эстакады, путепроводы и тоннели.

Основные работы по благоустройству пройдут на участке от метро "Коломенская" до Липецкой улицы, подчеркнул мэр. Будет заменен асфальт на тротуарах, наиболее востребованные участки пешеходной зоны будут замощены плиткой, установят новые фонари и уберут воздушные линии проводов под землю. Также, по словам Собянина, вдоль магистрали появятся 30 современных остановок общественного транспорта, а на улицах и прилегающих к ним территориях высадят деревья и кустарники.

Мэр пообещал, что будут устранены большинство проблем, которые осложняют жизнь водителям и местным жителям.

Москва Сергей Собянин

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