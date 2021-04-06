Более десятка зон отдыха с купанием подготовят в Москве к лету

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Городские службы готовят к летнему сезону места для отдыха москвичей на природе и зоны для купания, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков во вторник.

"Да, готовим 150 мест отдыха, 11 из которых будут оборудованы для купания", - сказал Бирюков во вторник в интервью "Российской газете".

По его словам, дополнительных мест купания в Москве сейчас создавать не планируется.

Купальный сезон в столице традиционно открывается 1 июня. Летом 2020 года из-за пандемии COVID-19 отдых у воды для москвичей был ограничен. В 2019 году в столице работали 108 зон отдыха у воды, в том числе восемь – с купанием.