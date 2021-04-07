Навесы "сухие ноги" появятся на площади Киевского вокзала в Москве

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Комплекс навесов "сухие ноги" обустроят на территории, прилегающей к Киевскому вокзалу в Москве, сообщила в среду пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Девять навесов общей площадью 3 500 кв. метров установят по всей площади Киевского вокзала. Конструкции защитят от осадков пассажиров во время пересадки на метро, наземный общественный транспорт или такси", - говорится в сообщении.

Навесы высотой около 4 метров и шириной от 4 до 5 метров будут выполнены из металла и облицованы алюминиевыми декоративными панелями. Их оборудуют светодиодным освещением и инфракрасным подогревом, удобными скамейками и информационными пилонами с указанием маршрутов.

Специалисты уже приступили к монтажу двух навесов. На время работ изменены места остановки автобусов нескольких маршрутов.

Благоустройство в районе Дорогомилово проводится с 2019 года в несколько этапов. В 2019 году выполнены работы по благоустройству площади Киевского вокзала, Дорогомиловской, Киевской и других улиц. На втором этапе, в 2020 году, в границы благоустройства были включены набережные - Бережковская и Тараса Шевченко.

В 2021 году в районе благоустройства завершат высадку зеленых насаждений и установку малых архитектурных форм, оборудуют три детских и одну спортивную площадки.