Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:39Заразились
на 25.04В России 4 762 569+8 780В мире 146 836 524+374 873

Началось благоустройство территорий около вокзала Восточный в Москве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий возле нового вокзала столицы - Восточного, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

МоскваВокзал "Восточный" и десять станций откроют на МЦД до конца годаЧитать подробнее

"Благоустройство будет проходить в два этапа, общая площадь работ составит 4,2 га. Вначале приведем в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, затем будут обустроены удобные подъезды для транспорта", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют более 13 тыс. кв. метров газона, установят новые фонари и лавочки.

"В настоящее время начался демонтаж покрытий пешеходной зоны в южной части вокзала, со стороны Щелковского шоссе", - уточнил Бирюков. Он добавил, что благоустройство привокзальных территорий завершится осенью.

Ранее сообщалось, что Восточный вокзал в составе ТПУ "Черкизово" откроется в мае 2021 года. Он будет первым новым вокзалом в Москве за последние 100 лет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра строящегося объекта 11 февраля.

На Восточный вокзал планируется перевести 27 пар поездов дальнего следования, прибывающих на Курский вокзал, в том числе составы "Ласточка" и "Стриж", следующие по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново, а также транзитные поезда из Санкт-Петербурга и Мурманска, которые идут через столицу в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони сообщил 11 февраля, что ввод Восточного вокзала запланирован к 1 мая, а первые пассажиры начнут использовать новейшую инфраструктуру 29 мая.

Москва

Новости по теме

Новости

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

Шквалистый ветер повалил за сутки в Москве почти 40 деревьев

Из-за непогоды на субботник в Москве выйдут только городские службы

Два человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

"Семнадцать мгновений весны" впервые покажут в кино

Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде с градом

Парковки на улицах Москвы будут бесплатными 1,3,9 и 10 мая

Что случилось этой ночью: пятница 23 апреля

В Москве задержали троих полицейских по подозрению в получении взятки

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на треть

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');