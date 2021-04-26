Началось благоустройство территорий около вокзала Восточный в Москве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий возле нового вокзала столицы - Восточного, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Благоустройство будет проходить в два этапа, общая площадь работ составит 4,2 га. Вначале приведем в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, затем будут обустроены удобные подъезды для транспорта", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют более 13 тыс. кв. метров газона, установят новые фонари и лавочки.

"В настоящее время начался демонтаж покрытий пешеходной зоны в южной части вокзала, со стороны Щелковского шоссе", - уточнил Бирюков. Он добавил, что благоустройство привокзальных территорий завершится осенью.

Ранее сообщалось, что Восточный вокзал в составе ТПУ "Черкизово" откроется в мае 2021 года. Он будет первым новым вокзалом в Москве за последние 100 лет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра строящегося объекта 11 февраля.

На Восточный вокзал планируется перевести 27 пар поездов дальнего следования, прибывающих на Курский вокзал, в том числе составы "Ласточка" и "Стриж", следующие по маршрутам Москва - Нижний Новгород и Москва - Иваново, а также транзитные поезда из Санкт-Петербурга и Мурманска, которые идут через столицу в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони сообщил 11 февраля, что ввод Восточного вокзала запланирован к 1 мая, а первые пассажиры начнут использовать новейшую инфраструктуру 29 мая.