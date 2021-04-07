На складе в Люберцах произошел крупный пожар

Площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров, есть угроза обрушения

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В подмосковных Люберцах горит склад с бытовой химией и спортивным инвентарем, есть угроза обрушения здания, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 6000 кв. м. Существует угроза обрушения конструкций, пожарные работают с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности", - сказали в ведомстве.

Площадь пожара на складе в Люберцах увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. В МЧС сообщили, что есть угроза обрушения здания. pic.twitter.com/vsLdHdoolj — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) April 7, 2021

В МЧС отметили, что к тушению привлечен пожарный поезд. "На месте работает лаборатория, проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК. По результатам замеров превышений ПДК не зафиксировано", - добавили в МЧС.