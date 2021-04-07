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На складе в Люберцах произошел крупный пожар

Площадь возгорания достигла шести тысяч квадратных метров, есть угроза обрушения

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В подмосковных Люберцах горит склад с бытовой химией и спортивным инвентарем, есть угроза обрушения здания, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 6000 кв. м. Существует угроза обрушения конструкций, пожарные работают с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что к тушению привлечен пожарный поезд. "На месте работает лаборатория, проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК. По результатам замеров превышений ПДК не зафиксировано", - добавили в МЧС.

Люберцы

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