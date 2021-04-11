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Крыльцо провалилось у подъезда дома на северо-востоке Москвы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Плита крыльца просела у подъезда жилого дома на Сельскохозяйственной улице, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

Инцидент произошел у дома по адресу: ул. Сельскохозяйственная 18, корп. 2. Пострадавших нет, говорится в сообщении.

По информации мэрии, организован безопасный временный проход жильцов подъезда.

Между тем в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно глубокий провал на выходе из подъезда жилого дома.

Останкинская межрайонная прокуратура инициировала проверку исполнения требований жилищного законодательства.

Москва

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