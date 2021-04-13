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В мэрии Москвы исключили введение новых ограничений на стройках

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве нет оснований вводить какие-либо дополнительные ограничения для строек из-за ситуации с коронавирусом, заявил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе сохраняется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, а темпы вакцинации - одни из самых высоких в стране.

"Никаких оснований считать, что ситуация весны прошлого года может повториться, нет, обстановка кардинально отличается от прошлогодней. Думаю, это исключает введение каких-то либо дополнительных ограничений, способных повлиять на работу нашей отрасли", - заявил чиновник.

Он добавил, что мэрия не снижает контроль за эпидемиологической ситуацией на стройплощадках.

Весной 2020 года в Москве почти на два месяца было приостановлено строительство почти всех объектов, кроме транспортных и медицинских.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Андрей Бочкарев коронавирус

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