Во "Внуково" задержали россиянина при попытке ввезти мигрантов за взятку

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В аэропорту "Внуково" задержали россиянина, которого обвинили в попытке подкупить пограничника, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и Московской области.

Пограничника за взятку просили незаконно впустить в страну семь граждан одной из стран СНГ, считает следствие.

Подозреваемого задержали при передаче взятки. В его отношении возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК). Его поместили под домашний арест.