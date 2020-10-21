В России возник дефицит курьеров и таксистов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В России у примерно 40% компаний, которые традиционно нанимают мигрантов, возник недостаток в рабочей силе. Как пишут "Ведомости", это показало исследование Центра стратегических разработок (ЦСР), представленное на конференции "Бизнес-климат России. Нацпроекты". Особо острым оказался дефицит курьеров и водителей такси.

Комментируя ситуацию, президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров сказал, что проблема с высококвалифицированными специалистами возникла, поскольку после начала пандемии они были вынуждены уехать из России, а вернуться не могут из-за закрытых границ. "С высококвалифицированной трудовой миграцией у нас было очень плохо, а сейчас стало еще хуже. И, судя по всему, в ближайшие полгода лучше точно не будет", - добавил эксперт. Оценить ситуацию с низкоквалифицированными мигрантами он затруднился, объяснив, что эта часть рынка находится в серой зоне.

По оценкам ЦСР, из-за отъезда мигрантов активизировался спрос на сотрудников и в ближайшее время 15% компаний могут столкнуться с необходимостью оперативно искать новый персонал.

В связи с возвращением части сотрудников на удаленку начал расти спрос на доставку заказов из интернет-магазинов, отметил Захаров. Курьеров стало меньше. Из регионов люди в Москву не едут, чтобы работать курьерами, "потому что жить им негде, социальных связей тоже нет". "Соответственно, логистические службы страдают", - добавил он.

По его словам, за таксистов идет "огромная борьба на московском рынке": "Все, кто хотел работать в такси, уже работают. Всех представителей ближнего зарубежья, кого можно нанять, уже наняли".

Среди плюсов найма мигрантов 40% работодателей назвали возможность экономить на зарплатах. Еще 35% опрошенных отметили, что они лучше работают, чем россияне, 25% - что они более ответственно относятся к работе, пишут "Ведомости". 19% работодателей сказали, что мигранты реже увольняются.

В числе минусов мигрантов компании назвали текучесть кадров из-за частых отъездов работников на родину, разницу в менталитете, языковой барьер. Главной проблемой (37%) оказались бюрократические сложности с трудоустройством. Еще 27% компаний пожаловались, что приходится нести расходы на оплату жилья и транспорта для мигрантов.

Захаров считает, что сложившаяся ситуация на рынке труда дает уникальный шанс региональным компаниям, которые смогут нанять высококвалифицированные кадры, вернувшиеся в глубинку из Москвы, тогда как до сих пор столица забирала у провинций самых интересных работников.

"Уроженцы глубинки, которые удачно "покорили" Москву, но не успели здесь обзавестись якорями в виде недвижимости и семьи, на время пандемии вернулись в родные регионы, чтобы в первую очередь не платить за съемные квартиры, – считает президент Superjob. - – Многие из них получили от местных работодателей достаточно интересные предложения или сами начали организовывать свой бизнес. И это совершенно новая история, когда в регионы пришла свежая кровь, пассионарная, с деньгами, с компетенциями, со связями".