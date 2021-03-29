Производство "ЭпиВакКороны" с апреля планируют увеличить в пять раз

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Производство вакцины "ЭпиВакКорона" в апреле вырастет до 5 млн доз в месяц, сообщил глава екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Сейчас производится уже миллион доз в месяц ("ЭпиВакКороны" - ИФ). С ближайшего месяца он масштабируется до 5 млн доз в месяц", - сказал Семенов в эфире "Эхо Москвы" в понедельник.

Он уточнил, что первая партия вакцины, которая вышла в гражданский оборот, полностью распределена до конечных потребителей.

"Следующая выходит в первую неделю апреля и сразу же будет поступать в гражданский оборот", - пояснил Семенов.

Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная специалистами "Вектора", была зарегистрирована 13 октября 2020 года, это второй российский препарат от COVID-19.