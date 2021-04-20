Заммэра Москвы Ракову наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Соответствующий указ президента опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени также наградили пресс-секретаря мэра столицы Гульнару Пенькову.

Награды вручили "за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)".