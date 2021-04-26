Московской улице предложили присвоить имя Лужкова

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикерами и руководителями трех фракций в понедельник направила в мэрию Москвы запрос о присвоении одной из столичных улиц имени бывшего мэра Юрия Лужкова в год 85-летия со дня его рождения.

Обращение на имя мэра Сергея Собянина подписали первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников, зампреды Алексей Гордеев и Ольга Тимофеева. Также ходатайство поддержали лидеры фракций "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" – Сергей Неверов, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. Всего под обращением поставили свои подписи 34 депутата, включая председателей девяти думских комитетов.

В своем обращении депутаты отмечают, что Юрий Лужков "возглавил Москву в один из самых тяжелых для страны периодов", а его организаторские таланты, профессиональные и личные качества "позволили переломить критическую социально-экономическую ситуацию, обеспечить стабильное и поступательное развитие столичного региона".

Авторы документа напоминают о реализации под руководством экс-мэра таких проектов, как восстановление Храма Христа Спасителя, Большого театра, Манежной площади и Гостиного двора, строительства МКАД, Третьего транспортного кольца и района "Москва-Сити", а также о введенных им мерах социальной поддержки жителей Москвы.

Документ в своем телеграм-канале опубликовал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Юрий Лужков занимал должность мэра Москвы более 18 лет – с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и 2003 годах.

В 2007 году Лужков был переназначен мэром Москвы, решение принимал президент РФ Владимир Путин. В сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой "в связи с утратой доверия". Это стало политическим прецедентом в современной истории России.

Бывший московский мэр скончался 10 декабря 2019 года в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции на 84-м году жизни.