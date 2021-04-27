Пункты COVID-вакцинации откроют еще в четырех торговых центрах Москвы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В пять столичных ТЦ вернутся мобильные бригады вакцинации от коронавируса, новые прививочные пункты начнут работу еще в четырех торговых центрах, сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

"В Москве 28 апреля вновь заработают мобильные бригады в пяти торговых центрах, где ранее проводилась вакцинация от коронавируса. Также с 29 апреля сделать прививку можно будет еще в четырех торговых центрах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 28 апреля горожане смогут вновь сделать прививку в торгово-развлекательных центрах "Саларис", "Калейдоскоп", "Океания", "Город", а также в торговом центре "Л-153".

С 29 апреля выездные бригады вакцинации заработают в супермаркетах "Ашан Алтуфьево", "АТАК Шоссе Энтузиастов", в торгово-развлекательном комплексе "Европолис" и в магазине "Леруа Мерлен" в торговом центре "Косино", уточнили в пресс-службе.

Прививку ставят бесплатно, без предварительной записи. Для ее получения необходимо иметь при себе паспорт и при наличии - полис обязательного медицинского страхования.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, ЦУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы", ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.