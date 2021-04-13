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Пункты вакцинации от COVID-19 открылись в четырех ТЦ в Балашихе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Еще в четырех торговых центрах Балашихи открылись пункты вакцинации от COVID-19, это ТЦ "Эдельвейс", "Стройпарк", "Никольский", "Идея", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

МоскваВ Подмосковье число пунктов вакцинации от COVID-19 выросло до 130Читать подробнее

"Для того, чтобы попасть на процедуру не нужна предварительная запись. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС", - говорится в сообщении.

Сделать прививку по-прежнему можно в ТЦ "Глобус", "Новоизмайловском" и "Светофоре". Также мобильный пункт вакцинации работает в центральном офисе МФЦ на улице Советской.

По записи работают стационарные пункты вакцинации, которые расположены в поликлиниках №1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14 и в доме №5 на улице Шестой. Выбрать удобное время можно по телефону 122, на портале госуслуг или у врача-терапевта.

Ранее сообщалось, что свыше 600 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19

Хроника 09 января 2020 года – 13 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Балашиха Москва COVID-19 коронавирус

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