Пункты вакцинации от COVID-19 открылись в четырех ТЦ в Балашихе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Еще в четырех торговых центрах Балашихи открылись пункты вакцинации от COVID-19, это ТЦ "Эдельвейс", "Стройпарк", "Никольский", "Идея", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Для того, чтобы попасть на процедуру не нужна предварительная запись. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС", - говорится в сообщении.

Сделать прививку по-прежнему можно в ТЦ "Глобус", "Новоизмайловском" и "Светофоре". Также мобильный пункт вакцинации работает в центральном офисе МФЦ на улице Советской.

По записи работают стационарные пункты вакцинации, которые расположены в поликлиниках №1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14 и в доме №5 на улице Шестой. Выбрать удобное время можно по телефону 122, на портале госуслуг или у врача-терапевта.

Ранее сообщалось, что свыше 600 тысяч человек в Подмосковье привились от COVID-19