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Мэрия планирует избежать масштабных сносов, строя МЦД в центре Москвы

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Проекты будущих маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) будут прокладываться таким образом, чтобы минимизировать снос существующих зданий в центре столицы, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

"На сегодня утверждена трассировка маршрутов МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Все они проходят через Центральный административный округ Москвы с его плотной застройкой и очень ограниченной территорией. К сожалению, при реализации таких масштабных проектов как МЦД, снос отдельных строений неизбежен", - отметил Загрутдинов.

По его словам, уже сегодня в ходе реконструкции участка "Москва-Каланчевская" - "Москва-Курская" началось отселение двух домов и их снос.

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"Окончательные перечни объектов, подлежащих сносу в рамках проектов МЦД-3 и МЦД-4, не утверждены и будут конкретизироваться и дополняться по мере проектирования. Однако хочу заверить, что масштабных сносов мы все же не прогнозируем", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что концепция маршрута МЦД-5 пока не утверждена, сейчас продолжается его проработка.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.

Все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями должны заработать к концу 2024 года.

Москва МЦД

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