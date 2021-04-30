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В Москве до середины июня перекроют участки Садовнической набережной

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Участки дороги на Садовнической набережной будут перекрыты до 21 июня, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с работами по благоустройству уже сегодня вечером, и до 21 июня перекроют движение на участках Садовнической набережной", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента в пятницу.

Речь идет об участках автодороги от Нижней Краснохолмской улицы и от улицы Балчуг до Коммисариатского моста.

Москва

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