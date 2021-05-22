Благоустройство Красной Пресни и Звенигородского шоссе началось в Москве

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству улицы Красная Пресня и ее продолжения - Звенигородского шоссе.

Как сообщили журналистам в пресс-службе комплекса в субботу, основные работы планируется завершить до конца лета.

По ее данным, в рамках благоустройства порядка 17 тыс. м кабельных линий уберут в подземные коллекторы, проложат более 200 метров ливневой канализации, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары и отделят их от дороги гранитным бордюрным камнем.

По информации мэрии, в зоне благоустройства появятся 13 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами, девять станций велопроката и пять станций аренды самокатов.

Для комфорта и безопасности пешеходов установят 172 опоры наружного освещения с энергосберегающими лампами и 24 камеры видеонаблюдения, реконструируют восемь светофоров.

Все существующие зеленые насаждения сохранят. Дополнительно планируется высадить 70 новых деревьев-крупномеров - липы, клены, рябины, декоративные яблони, и более 1300 кустарников.

Как добавили в пресс-службе, на время работ предусмотрено ограничение движения транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы. Для пешеходов организованы безопасные проходы.