Почти треть смертельных ДТП в Москве приходится на поздний вечер

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Большинство автоаварий с погибшими в Москве происходит поздним вечером и ночью, сообщает департамент транспорта столицы в понедельник.

"21:00 - 02:00 - самое опасное время суток. 31% всех погибших в ДТП приходится на этот период. Причина - водители чаще обычного превышают скорость на свободных дорогах", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что наиболее аварийным периодом является промежуток между 16:00 и 19:00, поскольку в это время на дорогах находится больше всего транспорта, что приводит к множеству мелких аварий.

В департаменте рассказали, что период с 10:00 до 14:00 - самое опасное время для пешеходов. По его данным, 24% ДТП в это время заканчиваются гибелью пешехода. Как отметили в ведомстве, "дело в том, что утренний час пик уже прошел, водители прибавляют скорость, а пешеходов на дорогах все еще много".