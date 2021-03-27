Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 27.03В России 4 510 744+8 885В мире 126 134 292+642 557

Вокзал "Восточный" и десять станций откроют на МЦД до конца года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - На маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) до конца 2021 года планируется завершить реконструкцию и строительство вокзала "Восточный" в районе Черкизово и десяти станций, сообщил журналистам в субботу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в наивысшей степени готовности находится станция "Внуково" на МЦД-4 - ее открытие планируется в апреле. Вокзал "Восточный" готовится к открытию в мае, остановочный пункт "Аминьевская" на МЦД-4 - в июне.

Также в этом году предполагается завершить реконструкцию и строительство станций "Щукинская", "Кокошкино", "Апрелевка", "Окружная", "Толстопальцево", "Мещерская", "Матвеевская", "Минская" и "Печатники".

МЦД соединит территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово - Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград - Раменское, Апрелевка - Железнодорожный и Пушкино - Домодедово.

Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.

Москва МЦД Восточный

Новости по теме

Новости

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Новой Москве

Газовый баллон взорвался в частном доме в Новой Москве

Полицейский насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

Полицейский насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

Москва стала 30-м городом в мире по числу видеокамер на квадратный километр

Расписание аэроэкспрессов в "Шереметьево" изменится 26-28 марта

Расписание аэроэкспрессов в "Шереметьево" изменится 26-28 марта
Пандемия коронавируса

Более 119 тыс. нарушений масочного режима выявлено в московском транспорте

Более 119 тыс. нарушений масочного режима выявлено в московском транспорте

Москвичам пообещали теплые выходные

Москвичам пообещали теплые выходные

Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

Пандемия коронавируса

В Москве от коронавируса привили около 1 млн человек

Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди пожилых

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');