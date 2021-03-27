Вокзал "Восточный" и десять станций откроют на МЦД до конца года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - На маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) до конца 2021 года планируется завершить реконструкцию и строительство вокзала "Восточный" в районе Черкизово и десяти станций, сообщил журналистам в субботу заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в наивысшей степени готовности находится станция "Внуково" на МЦД-4 - ее открытие планируется в апреле. Вокзал "Восточный" готовится к открытию в мае, остановочный пункт "Аминьевская" на МЦД-4 - в июне.

Также в этом году предполагается завершить реконструкцию и строительство станций "Щукинская", "Кокошкино", "Апрелевка", "Окружная", "Толстопальцево", "Мещерская", "Матвеевская", "Минская" и "Печатники".

МЦД соединит территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово - Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года. В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград - Раменское, Апрелевка - Железнодорожный и Пушкино - Домодедово.

Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.