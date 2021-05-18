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В Подмосковье предложили отказаться от запуска шариков на мероприятиях

В Подмосковье предложили отказаться от запуска шариков на мероприятиях
Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Московской областной думы и представители Общественной палаты Московской области предлагают отказаться от запуска воздушных шаров на массовых мероприятиях в Подмосковье. Об этом сообщила председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона Елена Гришина.

"Участники круглого стола решили: поддержать отказ от массового запуска воздушных, гелиевых, светошаров и небесных китайских фонариков, поддержать инициативу активистов-экологов воздержаться от запуска данных шаров на мероприятиях, которые организуются в Московской области", - сказала Гришина на круглом столе в Общественной палате.

По итогам обсуждения принята резолюция. В ней предлагается министерствам благоустройства, экологии и образования Московской области рассмотреть целесообразность отказа от запуска воздушных шаров на массовых мероприятиях.

Также участники круглого стола предложили провести голосование на портале "Добродел", которое покажет отношение жителей региона к запуску воздушных шаров.

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