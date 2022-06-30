Нижегородские власти отметили уход в прошлое традиции запуска воздушных шаров

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде перестали запускать воздушные шары на городских праздниках из заботы об окружающей среде, сообщили "Интерфаксу" в департаменте образования администрации города.

"Зал (школы-ИФ), как правило, украшается воздушными шарами, но традиция запуска шаров постепенно уходит в прошлое. Запуск воздушных шаров уже не является приоритетом в построении финальных школьных мероприятий в образовательных организациях города", - сообщили в департаменте.

Зато в начале этой недели в нижегородском Кремле провели для отличников учебы торжественную линейку, и в конце мероприятия выпускники запускали в небо белых голубей.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) призвал выпускников отказаться от традиции запуска воздушных шаров из-за вреда экологии.

В Нижнем Новгороде отдельные продавцы шариков предупредили через соцсети покупателей о существенном подорожании товаров из-за роста цен на гелий.