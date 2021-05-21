В Москве в пятницу ожидается дождь и ветер с порывами до 17 м/с

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу вечером. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сегодня с 16:00 до 21:00 в Москве снова ждем дождь, грозу, ветер с порывами до 17 м/с", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что из-за погодных условий автолюбителям рекомендуют не парковать свои машины под деревьями, линиями электропередачи и рекламными щитами.

Эти объекты также стоит обходить стороной, отметили в департаменте.

Согласно шкале Бофорта, которая предназначена для оценки скорости ветра, ветер скоростью до 17 метров в секунду оценивается как "крепкий". При таком гнутся стволы деревьев, пешеходам трудно идти против ветра.