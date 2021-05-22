Поиск
AНачало в 12:15Дания Дания0 : 0Швеция ШвецияПервый периодBНачало в 12:15Норвегия Норвегия0 : 0Германия ГерманияПервый периодAНачало в 16:15Великобритания ВеликобританияРоссия РоссияBНачало в 16:15Финляндия ФинляндияСША США

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась еще на 10%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве вторые сутки подряд снижается заболеваемость COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, за последние 24 часа в российской столице выявили 2 653 случая COVID-19. Накануне сообщалось об обнаружении 2 954 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 10%.

При этом в пятницу суточная заболеваемость в Москве снизилась также на 10%.

МоскваВ Москве от COVID полностью привились 1,3 млн человекЧитать подробнее

За все время пандемии COVID-19 переболели 1 млн 154 тыс. 115 москвичей.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 2 428 человек. Всего коронавирус смогли победить 1 млн 40 тыс. 760 жителей столицы.

Скончались за сутки в Москве 60 пациентов с коронавирусом. В общей сложности болезнь привела к смерти 19 592 человек.

Накануне сообщалось о выздоровлении 2 593 москвичей и кончине 58 пациентов с коронавирусом в столице.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника коронавируса. Май.

15
Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-1920 мая. Власти Сингапура ввели строгие ограничения на социальную и общественную деятельность до середины июня. &#8232;18 мая. В Индонезии за сутки выявили более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На фото: религиозный ритуал в деревне Тегаллаланг на Бали.17 мая. Музей науки в Лондоне откроется для посетителей 19 мая с новой выставкой "Medicine: The Wellcome Galleries".14 мая. Семь новых случаев COVID-19 зарегистрировали на материковой части Китая впервые с 20 апреля.13 мая. В Индонезии дезинфицируют мечети в преддверии Ураза-байрама.11 мая. В Пражском Граде зажгли свечи в память о жертвах пандемии COVD-19 в Чехии.7 мая. Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
Филармонический оркестр Бразилиа выступил у больницы в поддержку врачей, борющихся с пандемией COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 22 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития

Собянин заявил, что из Москвы выжимают максимум для ее развития
Пандемия коронавируса

В Москве от COVID полностью привились 1,3 млн человек

ЦДМ на Лубянке закрыли на неделю за нарушение антиковидных мер

ЦДМ на Лубянке закрыли на неделю за нарушение антиковидных мер

Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям

Московским сервисам запретят сдавать электросамокаты злостным нарушителям

"Аэрофлот" задерживает рейсы из Москвы из-за сбоя системы регистрации

"Отравитель с Хохловской площади" получил 16 лет колонии

"Отравитель с Хохловской площади" получил 16 лет колонии

В Москве осудили участника акции 23 января за нападение на силовика

В мэрии Москвы опровергли планы о штрафах для не следящих за здоровьем

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 58%

Мэрия Москвы предложила финансовую ответственность для не следящих за здоровьем

Мэрия Москвы предложила финансовую ответственность для не следящих за здоровьем
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');