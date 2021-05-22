Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась еще на 10%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве вторые сутки подряд снижается заболеваемость COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его информации, за последние 24 часа в российской столице выявили 2 653 случая COVID-19. Накануне сообщалось об обнаружении 2 954 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость снизилась на 10%.

При этом в пятницу суточная заболеваемость в Москве снизилась также на 10%.

За все время пандемии COVID-19 переболели 1 млн 154 тыс. 115 москвичей.

Выздоровели от заболевания и выписались за последние сутки 2 428 человек. Всего коронавирус смогли победить 1 млн 40 тыс. 760 жителей столицы.

Скончались за сутки в Москве 60 пациентов с коронавирусом. В общей сложности болезнь привела к смерти 19 592 человек.

Накануне сообщалось о выздоровлении 2 593 москвичей и кончине 58 пациентов с коронавирусом в столице.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.