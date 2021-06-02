Несколько взрывных устройств обнаружены в квартире на востоке Москвы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли несколько взрывных устройств из квартиры на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В квартире на улице Саянской обнаружили четыре предмета, предположительно, являющихся самодельными взрывными устройствами", - сказал собеседник агентства. По его словам, все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Собеседник агентства отметил, что в целях безопасности на время осмотра квартиры были эвакуированы 70 жителей подъезда.