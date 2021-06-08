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В Балашихе завершается ремонт дорог

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Годовой план по ремонту дорог в Балашихе исполнен почти на 100%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Все запланированные дорожные работы на 2021 год выполнены раньше срока. Новое асфальтовое покрытие положили на улицах Советской, Терешковой, Трубецкой, Рабочей, Автозаводской проспекте Ленина, проезде 40 лет октября", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что план по ремонту дорог в округе выполнен на 98%.

В настоящий момент рабочие приступили к нанесению разметки.

В сообщении отмечается, что новое асфальтовое покрытие появится к концу года на Объездном шоссе, улицах Крупешина и Спортивной благодаря выделенным субсидиям.

Балашиха

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