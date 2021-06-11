В Москве на праздники увеличат число проверок магазинов и ресторанов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Количество проверок предприятий торговли, услуг и общественного питания увеличат в Москве на праздники 12-14 июня, сообщил в пятницу руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Сейчас три дня выходных и проверки в Москве, их количество будет увеличено", - сказал Немерюк журналистам в пятницу.

Он добавил, что в планах столичных властей - проверить за это время большое количество предприятий, в их числе - летние веранды при ресторанах и кафе.

В столице действует указ мэра, который вводит ряд ограничений на работу предприятий, в их числе - социальное дистанцирование и соблюдение перчаточно-масочного режима.

Глава департамента напомнил, что в городе действуют штрафные санкции за несоблюдение COVID-требований.

Как сообщалось, в Москве за сутки провели более 2 тыс. проверок этих требований, выявили большое количество нарушений.

По словам Немерюка, несколько учреждений из-за несоблюдения COVID-мер были закрыты. Так, исключена из дислокации летняя веранда Chesterfield.