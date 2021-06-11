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Мэрия Москвы обсудит с бизнесом введение "антиковидных" зон в общепите

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Столичные власти обсудят с представителями бизнеса введение зон для вакцинированных от коронавируса в общепите, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Предложение уже звучало, (...) сами предприниматели это предложили. Мы в ближайшее время с ними обсудим, как они видят этот формат, как он может соблюдаться, хватит ли у них сил" - сказал Немерюк журналистам в пятницу.

Ранее вопрос создания в московских ресторанах зон для вакцинированных от коронавируса граждан обсуждался на встрече мэра города Сергея Собянина с ресторанным сообществом.

В конце мая на этой встрече прозвучало предложение создавать в столичных ресторанах "зоны, свободные от коронавируса", где будут находиться вакцинированные горожане.

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