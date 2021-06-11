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Власти Москвы не будут ужесточать антиковидные меры в столице

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Антикоронавирусные требования в Москве усиливать не будут, однако проверки исполнения существующих мер будут усилены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдения требований Роспотребнадзора, мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице в течение недели наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В свою очередь Собянин говорил, что новых ограничений и локдауна из-за роста заболеваемости в столице вводить не будут. Также из-за роста заболеваемости в Москве увеличено число проверок соблюдения антикоронавирусных мер.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве за последние сутки зарегистрированы рекордные с 14 января 5,8 тыс. заболевших COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 11 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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