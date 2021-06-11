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Собянин заявил о смещении пика заболеваемости COVID на июнь-июль

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19, в отличие от прошлого года, приходится на июнь-июль, инфекция агрессивно наступает, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы рассчитывали, что пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году. На самом деле он сдвинулся теперь, как мы видим, на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высокий, несмотря на то, что около половины москвичей уже получили свой популяционный иммунитет, либо переболев, либо сделав прививку", - сказал Собянин в интервью "России 1" (ВГТРК).

По его словам, "тяжесть заболеваний, как минимум не улучшается, а, наоборот, ухудшается".

"У нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ и так далее. То есть опасность реальная, она высокая, она большая", - отметил Собянин.

По его словам, контроль за соблюдением санитарных требований в городе будет усилен.

В РФ впервые с 22 февраля выявлено более 12,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 396 человек, следует из данных оперативного штаба в пятницу. В Москве зафиксированы 5 853 новых случая заражения - это максимум с 14 января.

Хроника 09 января 2020 года – 11 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин

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