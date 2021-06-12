В МЧС предупредили о сильном дожде и ветре в Москве

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Непогода ожидается в столице в ближайшие часы.

"В период с 13:30 до 23:00 12 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС Москвы.

Спасатели предупреждают о необходимости значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.