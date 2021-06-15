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Миграционный центр "Сахарово" будет начинать работу на 45 минут раньше

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Время открытия миграционного центра "Сахарово" перенесли на 7:15, чтобы избежать очередей, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

"Многие (из заявителей - ИФ) занимают очередь задолго до открытия центра, поэтому мы приняли решение начинать работу на 45 минут раньше - в 7:15 утра", - привели слова Пуртова в официальном канале комплекса экономической политики Москвы в Telegram.

Глава департамента добавил, что число окон приема в центре также увеличат - на 50%. По словам Пуртова, ситуация с увеличением потока иностранных граждан в миграционном центре находится под контролем. Очереди на вход "практически исчезают" к 13:00 - 14:00. В связи с этим, руководитель ведомства порекомендовал заявителям приезжать в центр после 13:00.

По данным ведомства, число посетителей миграционного центра выросло в три раза в мае 2021 года по сравнению с апрелем. Оно в среднем составляет 8,5 тыс. человек в день.

Ранее в понедельник ряд средств массовой информации сообщил об очередях в миграционный центр из иностранцев, которые хотят продлить срок пребывания в России.

Москва

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