Жилой фонд Москвы запланировали увеличить более чем на 20% к 2024 году

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Объем ввода жилья в Москве к 2024 году превысит показатели 2010 года в 2,4 раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Объем вводимого жилья должен превысить показатели 2010 года в 2,4 раза, а сам жилой фонд столицы должен увеличиться на 22%", - сказал Собянин на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" во вторник. Слова мэра города приводят на сайте партии.

Собянин добавил, что до 2024 года в столице планируют построить свыше 1 млн кв.м медицинских объектов. Будет возведено 30 поликлиник и модернизировано более 130 действующих учреждений здравоохранения.

Кроме того, каждый московский район получит свой план развития, отметил мэр.