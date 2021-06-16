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Пассажиропоток в метро Москвы упал на 12% в первый день "длинных выходных"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В наземном и подземном транспорте Москвы снизился пассажиропоток в первый день объявленных властями столицы "длинных выходных", в частности, в метро число пассажиров сократилось на 12%, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Со вторника были объявлены нерабочие дни, вы прислушались к рекомендациям, и пассажиропоток в городском транспорте значительно снизился", - сказали в ведомстве.

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Там добавили, что пассажиропоток в метро сократился 15 июня на 12%, в наземном транспорте - на 11%.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на Московских центральных диаметрах сократился на 10,8%, на Московском центральном кольце - на 14%.

За последние две недели пассажиры транспорта также стали на 13,6% больше стали использовать санитайзеры, отметили в департаменте транспорта.

В Москве в июне наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Суточные пики достигли значений прошлогоднего декабря. В связи с этим в городе введен ряд ограничений, усилен контроль за соблюдением эпидемических норм и объявлены "длинные выходные" - с 15 по 19 июня.

Москва Коронавирус

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