На ВДНХ ввели ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Москве

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Москве и указом мэра города на ВДНХ введены ряд ограничительных мер, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в выставочном комплексе.

Отмечается, что с 13 июня по 20 июня временно приостанавливают свою работу детские и спортивные площадки, комнаты матери и ребенка, аттракцион "Поезд для туристических поездок по территории ВДНХ", пункт проката велосипедов и самокатов, лодочная станция "Алые паруса", "Городская ферма". В онлайн-режиме будут работать экоцентры "Цветоводство" и "Пчеловодство".

В выставочном комплексе сказали, что кафе и рестораны на территории ВДНХ будут работать до 23:00, а фудкорт - только на вынос.

По его информации, музеи и выставки работают с учетом действующих мер безопасности. Музей ВДНХ, интерактивный комплекс "Буран", центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" открыты в режиме выходного дня. "Акция "Счастливые часы" действовать не будет. Интерактивные экспонаты будут демонстрироваться смотрителями музеев", - подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в администрации ВДНХ, концерты в Зелёном театре и представления в Театре сказок будут проводиться, как и ранее, с рассадкой зрителей на увеличенном расстоянии для соблюдения социальной дистанции, а мастерские Парка ремесел и читальни на территории выставки будут работать в обычном режиме.

Кроме того, согласно сообщению, шоу на воде "Сон в летнюю ночь" в "Москвариуме" продолжает работать с заполняемостью не более 50% зала. На экспозиции океанариума количество посетителей снижено до 1 300 человек.

Гостей ВДНХ настоятельно попросили соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при ее посещении, носить маски и перчатки в павильонах, общественных местах и транспорте, а москвичей старшего поколения - воздержаться от поездок.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице "длинные выходные" - до 19 июня. Также вводится ряд ограничений, в их числе - на ночную работу баров, ресторанов и кафе.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что в Москве за последние сутки выявили 7 704 случая заболевания коронавирусом. За этот период инфекция привела к смерти 69 человек. Выздоровели 3 038 пациентов.