Поиск

На ВДНХ ввели ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Москве

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Москве и указом мэра города на ВДНХ введены ряд ограничительных мер, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в выставочном комплексе.

Отмечается, что с 13 июня по 20 июня временно приостанавливают свою работу детские и спортивные площадки, комнаты матери и ребенка, аттракцион "Поезд для туристических поездок по территории ВДНХ", пункт проката велосипедов и самокатов, лодочная станция "Алые паруса", "Городская ферма". В онлайн-режиме будут работать экоцентры "Цветоводство" и "Пчеловодство".

В выставочном комплексе сказали, что кафе и рестораны на территории ВДНХ будут работать до 23:00, а фудкорт - только на вынос.

По его информации, музеи и выставки работают с учетом действующих мер безопасности. Музей ВДНХ, интерактивный комплекс "Буран", центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" открыты в режиме выходного дня. "Акция "Счастливые часы" действовать не будет. Интерактивные экспонаты будут демонстрироваться смотрителями музеев", - подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в администрации ВДНХ, концерты в Зелёном театре и представления в Театре сказок будут проводиться, как и ранее, с рассадкой зрителей на увеличенном расстоянии для соблюдения социальной дистанции, а мастерские Парка ремесел и читальни на территории выставки будут работать в обычном режиме.

Кроме того, согласно сообщению, шоу на воде "Сон в летнюю ночь" в "Москвариуме" продолжает работать с заполняемостью не более 50% зала. На экспозиции океанариума количество посетителей снижено до 1 300 человек.

МоскваВ Москве учреждения культуры на новой неделе будут работать в режиме выходногоЧитать подробнее

Гостей ВДНХ настоятельно попросили соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при ее посещении, носить маски и перчатки в павильонах, общественных местах и транспорте, а москвичей старшего поколения - воздержаться от поездок.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице "длинные выходные" - до 19 июня. Также вводится ряд ограничений, в их числе - на ночную работу баров, ресторанов и кафе.

Ранее в воскресенье оперштаб сообщил, что в Москве за последние сутки выявили 7 704 случая заболевания коронавирусом. За этот период инфекция привела к смерти 69 человек. Выздоровели 3 038 пациентов.

Хроника коронавируса. Июнь.

12
Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия
Москва ВДНХ Коронавирус

Новости по теме

Новости

На северо-западе Москвы из катера выпал и погиб ребенок

Привитые 15-25 июня жители Подмосковья смогут выиграть квартиру

Привитые 15-25 июня жители Подмосковья смогут выиграть квартиру

Среди привитых с 14 июня до 11 июля москвичей разыграют машины

В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького

В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького
Пандемия коронавируса

Прирост заболевших COVID в Москве превысил планку в 7,7 тыс. человек

Участницу Pussy Riot освободили с протоколом о мелком хулиганстве

Участницу Pussy Riot освободили с протоколом о мелком хулиганстве
Пандемия коронавируса

Ведущие российские вузы переводят на удаленку проведение сессий из-за COVID-19

Ведущие российские вузы переводят на удаленку проведение сессий из-за COVID-19
Пандемия коронавируса

В Москве за неделю на 70% увеличилось число выявляемых случаев COVID-19

Московские рестораторы сочли временное ограничение работы неизбежным

Московские рестораторы сочли временное ограничение работы неизбежным
Пандемия коронавируса

Титов выразил надежду, что нового локдауна для общепита в Москве не будет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');