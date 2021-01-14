Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев предположил, что сотрудники холдинга получат "вечно гибридный" формат работы, и назвал это наиболее сбалансированной формой занятости и для персонала, и для работодателя. Он сказал это на Гайдаровском форуме.

Осенью группа проводила эксперимент с четырьмя разными моделями гибридного формата работы, но из-за роста заболеваемости COVID-19 их пришлось приостановить, рассказал он. Компания намерена вернуться к эксперименту после того как обстановка с коронавирусом улучшится.

По оценкам Mail.ru Group, 5% сотрудников компании хотели бы вернуться на постоянную работу в офис, еще 30% - остаться на постоянной удаленке. Остальная часть сотрудников предпочитает именно гибридный формат работы.

Компания еще не определила, какой именно формат гибридной работы является предпочтительным, поскольку в разных индустриях и даже внутри разных команд группы имеются разные потребности во взаимодействии и общении сотрудников.

Из-за пандемии COVID-19 в марте 2020 года холдинг перевел на удаленный формат работы своих сотрудников, количество которых составляет около 8000.