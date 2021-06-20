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"Оранжевый" уровень опасности продлен в Москве еще на сутки

"Оранжевый" уровень опасности продлен в Москве еще на сутки
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе сохранится как минимум до вечера понедельника, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу метеослужбы, с 12:00 до 20:00 воскресенья и понедельника в Москве ожидается очень высокая температура - от 30 до 32 градусов.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Гидрометцентр прогнозирует, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца следующей недели. Дневные показания термометров будут близки к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений.

Во вторник и пятницу в Москве ожидается до 35, в среду и четверг - до 34, в субботу - до 33 градусов.

Прогностические значения ультрафиолетового индекса, по оценке Гидрометцентра, будут достигать интервала 6-8.

"Поэтому стоит позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня", - предупреждают синоптики.

Ранее Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до "оранжевого" уровня в воскресенье.

Москва Гидрометцентр России

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