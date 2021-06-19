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"Оранжевый" уровень опасности объявили в Москве 20 июня из-за жары

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе в воскресенье до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

По прогнозу метеослужбы, в Москве ожидается очень высокая температура - от 30 до 32 градусов.

Период действия предупреждения об аномальной жаре - с 12:00 до 20:00 воскресенья.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что дневные показания термометров в Москве 19-22 июня будут близки к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений.

По информации метеослужбы, в регионе будет солнечно, и прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6-8. Как предупредили синоптики, "стоит позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня".

Москва Гидрометцентр

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