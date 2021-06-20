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Аномальная жара продержится в Москве до четверга

Аномальная жара продержится в Москве до четверга
В центре Москвы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупредил москвичей о жаркой погоде, которая продлится в Москве до четверга, 24 июня.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 20 по 24 июня в Москве ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Аналогичное предупреждение распространило и главное управление МЧС по Московской области.

Спасатели рекомендуют избегать перегрева, носить головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.

Накануне Гидрометцентр РФ сообщал, что жаркую погоду установил "мощный гребень субтропического антициклона, вытянувшийся над территорией Европейской России со стороны Иранского нагорья".

В связи с этим, по данным синоптиков, в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области "в период с 20 до 25 июня также ожидается аномально жаркая погода".

26-27 июня на севере Центрального федерального округа, в том числе в Москве и Московской области ожидается ослабление жары на 4-6 градусов, отмечают в Гидрометцентре.

Предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе сохранится как минимум до вечера понедельника.

Москва

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