"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до вечера вторника

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Введенный с воскресенья "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе пока будет действовать до 23:00 вторника, сообщает Гидрометцентр России.

Метеослужба прогнозирует, что аномальная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. Дневные показания термометров будут близки к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений.

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается до 33, во вторник и пятницу - до 35, в среду - до 36, в четверг и субботу - до 34 градусов.

Прогностические значения ультрафиолетового индекса, по оценке синоптиков, будут достигать интервала 6-8. Синоптики рекомендуют позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

В метеобюро "Интерфаксу" уточнили, что максимальная температура воздуха в Москве в воскресенье достигала 31 градуса. До рекорда, установленного 20 июня 1956 года (31,1) не хватило десятой доли градуса.