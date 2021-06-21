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Пожар произошел в военной академии имени Фрунзе в Москве

Открытый огонь уже удалось потушить

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы горит военная академия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар возник в здании военной академии имени Фрунзе на Плющихе, 55. Очаг пожара, по предварительным данным, располагается в кабинете начальника образовательного учреждения", - сказал источник.

По предварительным данным, пострадавших нет. Учащихся в здании не было, персонал эвакуировался.

Позднее в столичном главке МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что открытое горение ликвидировано.

Москва

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