Пожар произошел в военной академии имени Фрунзе в Москве
Открытый огонь уже удалось потушить
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В центре Москвы горит военная академия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Пожар возник в здании военной академии имени Фрунзе на Плющихе, 55. Очаг пожара, по предварительным данным, располагается в кабинете начальника образовательного учреждения", - сказал источник.
По предварительным данным, пострадавших нет. Учащихся в здании не было, персонал эвакуировался.
Позднее в столичном главке МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что открытое горение ликвидировано.