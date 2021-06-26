Собянин сообщил о росте числа записей на вакцинацию в Москве

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нарастающие темпы вакцинации от коронавируса после введения обязательной вакцинации для работников сферы услуг помогут привить в Москве около 2 млн человек за месяц, за сутки на вакцинацию записались 86 тысяч москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, просто кратно увеличилось. Вчера записалось 85 тысяч и это как раз тот объём, который нам и требуется, чтобы в течение месяца добавить ещё около 2 млн человек, сделавших вакцинацию", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

По словам мэра, это станет шагом к тому, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом и выходить из ограничений. Вакцин, как отметил Собянин, в Москве хватает. Также в столице достаточно пунктов вакцинации.

"Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве нет", - добавил он.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей сфер услуг. Требование о вакцинации 60% работников отдельных сфер услуг также введено в Московской области и ряде других регионов.