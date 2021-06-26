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Собянин сообщил о росте числа записей на вакцинацию в Москве

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нарастающие темпы вакцинации от коронавируса после введения обязательной вакцинации для работников сферы услуг помогут привить в Москве около 2 млн человек за месяц, за сутки на вакцинацию записались 86 тысяч москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

МоскваВ Москве обязали вакцинировать от COVID 60% работников ряда сфер. ОбобщениеЧитать подробнее

"Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, просто кратно увеличилось. Вчера записалось 85 тысяч и это как раз тот объём, который нам и требуется, чтобы в течение месяца добавить ещё около 2 млн человек, сделавших вакцинацию", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

По словам мэра, это станет шагом к тому, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом и выходить из ограничений. Вакцин, как отметил Собянин, в Москве хватает. Также в столице достаточно пунктов вакцинации.

"Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве нет", - добавил он.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей сфер услуг. Требование о вакцинации 60% работников отдельных сфер услуг также введено в Московской области и ряде других регионов.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус COVID-19 Москва Сергей Собянин

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