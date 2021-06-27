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Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 июня

Рост числа записей на вакцинацию в Москве, столкновение парохода с гидроциклом в Финском заливе, отставка главы минздрава Великобритании

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собянин сообщил о росте числа записей на вакцинацию в Москве. Количество людей кратно увеличилось. За сутки на вакцинацию записались 86 тысяч москвичей. Также мэр столицы сообщил, что в Москве ежедневно госпитализируют около 2 тыс. пациентов с COVID-19. Пациенты с коронавирусной инфекцией занимают в Москве почти 15 тыс. коек, в то время как всего в Москве насчитывается 35 тыс. коек для экстренной помощи. По его словам, московская система здравоохранения мобилизована и справляется со сложившейся обстановкой.

- Поезд "Санкт-Петербург - Сухум" из-за аварии остановили в Гудауте. В Абхазии в субботу вечером поезд Москва - Сухум, в котором было более 500 пассажиров, столкнулся с экскаватором. Отмечается, что в результате аварии никто из пассажиров поезда не пострадал, однако локомотив получил повреждения.

- Трамп заявил, что политика Байдена ведет страну к "катастрофе". На митинге в Веллингтоне экс-президент США отметил, что следствием политики Джо Байдена стало то, что "Китай, Россия и Иран унижают нашу страну". При этом он добавил, что в годы его пребывания у власти у него были хорошие отношения со всеми главами вышеперечисленных государств.

- Пассажирский теплоход столкнулся с гидроциклом в Финском заливе. Пострадавших нет. После инцидента теплоход продолжил движение, а гидроцикл, получивший повреждения, был отправлен на стоянку судов Центра ГИМС МЧС.

- Глава минздрава Великобритании ушел в отставку после того, как поцеловал свою коллегу Джину Коладанджело в офисе Министерства здравоохранения, тем самым нарушив правила социального дистанцирования. Снимки были опубликованы газетой Sun. В своем заявлении об отставке премьер-министру Борису Джонсону Хэнкок сообщил, что те, кто устанавливает правила, "должны придерживаться их", поэтому он решил уйти. Пост министра здравоохранения займет бывший канцлер и министр внутренних дел Саджид Джавид.

- Женщина в столичном МФЦ отказалась надевать маску и укусила полицейского. В МФЦ на севере Москвы сотрудники сообщили полиции, что посетительница отказывается надевать маску и ведет себя "неадекватно". По прибытии на вызов наряда полиции гражданка начала вести себя агрессивно, несколько раз ударила по ноге полицейского и укусила второго правоохранителя. Ранее в соцсетях появилась видеозапись момента задержания, где она потеряла сознание. Женщину доставили в отдел полиции и составили в отношении нее административные протоколы.

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