Транспортные приложения в Москве можно будет использовать для проверки QR-кодов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Функция проверки QR-кодов, необходимых в Москве для посещения заведений общепита, стала доступна в двух транспортных приложениях, вскоре она станет доступна еще в одном сервисе, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Приложения "Московский транспорт", "Помощник Москвы" и "Метро Москвы" помогут проверить QR-коды при посещении кафе, ресторанов и массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас сервис доступен в приложениях "Московский транспорт" и "Помощник Москвы", впоследствии он будет запущен в приложении "Метро Москвы".

С 28 июня Москве посетить заведение общественного питания или массовое мероприятие численностью более 500 человек можно только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесенного заболевания в течение последнего полугода или наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного в последние трое суток.