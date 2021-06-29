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Суд отказался отменить штраф в 2,6 млн рублей для TikTok

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы утвердил административный штраф в 2,6 млрд рублей, который мировой судья взыскал с сервиса TikTok за неудаление контента с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции в конце января. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

"Постановление мирового судьи по делу об административном правонарушении в отношении "ТикТок Пти.Лтд" (TikTok Pte.Ltd) оставлено без изменения, а жалоба защитника без удовлетворения", - сказала она "Интерфаксу".

28 июля Таганский суд рассмотрит жалобы Facebook на административные штрафы на общую сумму 26 млн рублей, добавила Гуринчук.

Штраф в 2,6 млн рублей был назначен соцсети TikTok 6 апреля. В мае компания была оштрафована еще на 1,5 млн рублей. В обоих случаях поводом для решений суда стали протоколы Роскомнадзора о неудалении призывов к несовершеннолетним выходить на несогласованные протесты.

23 и 31 января в российских городах прошли акции в поддержку политика Алексея Навального. Еще до этих протестов Роскомнадзор сообщил, что нашел в соцсетях призывы участвовать в этих акциях, адресованные к несовершеннолетним. За день до первой акции было возбуждено уголовное дело о вовлечении детей в протесты.

Мировой суд Таганского района Москвы 25 мая признал Facebook виновным в совершении восьми административных правонарушений и оштрафовал его на 26 млн рублей за неудаление запрещенной информации. 23 июня компания обжаловала этот штраф.

Штрафы получили и другие иностранные интернет-компании. В отношении сервиса микроблогов Twitter РКН применил такую меру воздействия как замедление трафика, чтобы принудить компанию удалять контент по требованию чиновников.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
TikTok Москва Таганский суд Алексей Навальный Роскомнадзор Facebook

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