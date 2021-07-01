Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

В "Долине МГУ" завершают строительство подземной части первого корпуса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве завершается строительство подземных конструкций первого корпуса научно-технологической долины МГУ - корпуса "Ломоносов", началась подготовка к возведению наземной части здания, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"На сегодня завершаются монолитные работы по подземной части кластера и паркинга. Прорабатывается вопросы ресурсоснабжения организаций кластера, прокладывания инженерной инфраструктуры, также ведется проектирование дорог", - сказал он на X Московском урбанистическом форуме.

Скоро будет согласована документация для строительства надземной части и начнутся работы о ее сооружению. Ориентировочный срок завершения работ - два-три года. В марте Бочкарев говорил о двух годах.

"На этой территории появится 10-этажное здание, общей площадью 65 тысяч кв.м. Здесь разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний", - напомнил чиновник.

О начале стройки в январе 2021 года объявил мэр столицы Сергей Собянин. Первый камень здания был заложен 26 января.

Об идее создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы" ректор университета Виктор Садовничий впервые заявил в начале 2010-х годов. Проект также называют "Научно-технологической долиной МГУ". Ее построят за библиотекой МГУ, на бывшем пустыре между проспектами Вернадского, Мичуринским и Ломоносовским. Перед началом строительства на этом месте месяц расчищали свалку.

В конце 2020 года президент Владимир Путин потребовал, чтобы первые здания долины были запущены в ближайшие полтора-два года, и чтобы это были научно-исследовательские корпуса, а не административные. Он отмечал, что к 2025 году инфраструктура инновационного центра должна быть развернута в полном объеме.

МГУ Андрей Бочкарев Москва Долина МГУ Владимир Путин Виктор Садовничий Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"

В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона"
Пандемия коронавируса

Кремль признал проблемы с системой QR-кодов в Москве

Кремль признал проблемы с системой QR-кодов в Москве
Пандемия коронавируса

Омбудсмен Москвы сообщила о жалобах на кампанию по вакцинации от COVID

Омбудсмен Москвы сообщила о жалобах на кампанию по вакцинации от COVID
Пандемия коронавируса

COVID-заболеваемость в Москве за сутки выросла на 30%

В Москве началась ревакцинация "Спутником V" и "Спутником Лайт"

Пандемия коронавируса

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов

МВД в Москве с начала года завело 44 дела об изготовлении поддельных COVID-документов
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд продлил арест журналиста Сафронова до 7 октября

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 6%

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

Заммэра Москвы Бирюков назвал недавние ливни стресс-тестом

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат

В "Москвариуме" на ВДНХ родился улыбающийся скат
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');