В "Долине МГУ" завершают строительство подземной части первого корпуса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве завершается строительство подземных конструкций первого корпуса научно-технологической долины МГУ - корпуса "Ломоносов", началась подготовка к возведению наземной части здания, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"На сегодня завершаются монолитные работы по подземной части кластера и паркинга. Прорабатывается вопросы ресурсоснабжения организаций кластера, прокладывания инженерной инфраструктуры, также ведется проектирование дорог", - сказал он на X Московском урбанистическом форуме.

Скоро будет согласована документация для строительства надземной части и начнутся работы о ее сооружению. Ориентировочный срок завершения работ - два-три года. В марте Бочкарев говорил о двух годах.

"На этой территории появится 10-этажное здание, общей площадью 65 тысяч кв.м. Здесь разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний", - напомнил чиновник.

О начале стройки в январе 2021 года объявил мэр столицы Сергей Собянин. Первый камень здания был заложен 26 января.

Об идее создать на базе МГУ инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы" ректор университета Виктор Садовничий впервые заявил в начале 2010-х годов. Проект также называют "Научно-технологической долиной МГУ". Ее построят за библиотекой МГУ, на бывшем пустыре между проспектами Вернадского, Мичуринским и Ломоносовским. Перед началом строительства на этом месте месяц расчищали свалку.

В конце 2020 года президент Владимир Путин потребовал, чтобы первые здания долины были запущены в ближайшие полтора-два года, и чтобы это были научно-исследовательские корпуса, а не административные. Он отмечал, что к 2025 году инфраструктура инновационного центра должна быть развернута в полном объеме.