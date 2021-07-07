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Пассажирам МЦК начали раздавать воду из-за жары

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На пяти станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам начали раздавать воду из-за жаркой погоды, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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"Если температура воздуха на станциях МЦК и метро выше 28 градусов - мы раздаем воду. Сейчас наши сотрудники уже раздают воду на станциях МЦК", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что воду раздают пассажирам станций "Окружная", "Локомотив", "Владыкино", "Андроновка" и "ЗИЛ".

В ведомстве не рекомендует "лишний раз" заходить в общественный транспорт, пока жара не спадет.

В июне, когда в Москве установилась жаркая погода, в метро и на МЦК также раздавали воду.

Москва МЦК

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